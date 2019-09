Salvini: "5 Stelle verso la Lega? Presto nuove sorprese"

Matteo Salvini adesso lancia un messaggio chiaro: i delusi del Movimento Cinque Stelle che hanno mal digerito il patto con il Pd per l'esecutivo giallorosso faranno presto sentire la loro voce anche con qualche scelta sorprendente. Il leader della Lega ai microfoni di Radio Radicale non usa giri di parole e alla domanda su possibili passaggi dai Cinque Stelle alla Lega, risponde così: " Vi posso dire che nei prossimi giorni da casa 5 stelle arriveranno delle sorprese. Mettetevi nei panni di chi fino a ieri ha fatto una battaglia a quelli che vedeva come corrotti e oggi gli viene imposto di allearsi con quelli. Come se a me imponessero di allearmi con Renzi e con la Boschi domani mattina... ".

Insomma, secondo il leader del Carroccio, potrebbe aprirsi la "grande fuga" dei 5 Stelle verso le sponde del Carroccio. Come è noto, infatti, il nuovo patto tra i 5s e il Pd non ha convinto del tutto la parte ortodossa dei grillini che per diversi anni ha criticato aspramente le posizioni dem. Basti ricordare i recenti attacchi per il caso dei bimbi di Bibbiano per avere un quadro chiaro su quanto possa accadere dietro le quinte del Movimento in questa fase giallorossa. Poi l'ex ministro degli Interni ha anche parlato delle nuove politiche sul fronte dei flussi migratori messe in campo dal governo dem-Pd. Da un lato c'è di fatto la ripertura dei porti italiani, dall'altro c'è anche il tentativo di trovare nuovi accordi con i Paesi del Nord Africa per inserire tra i porti sicuri quello di Tunisi: " Sono contento che i ministri Di Maio e Lamorgese siano d'accordo col Decreto Sicurezza che prevede la creazione di porti sicuri in zone come la Tunisia e l'Egitto. Chissà il Pd come la prenderà visto che è per l'abrogazione del decreto. Se Pd e Cinque Stelle hanno cambiato idea sono molto contento, basta che nessuno faccia il fenomeno rivendendosi come proprie delle battaglie del sottoscritto ". Insomma il leader del Carroccio punge i nuovi alleati su diversi fronti e annuncia tra le righe "sorprese" proprio tra le fila pentastellate. La tensione tra le truppe 5S inizia a farsi sentire e il governo giallorosso potrebbe rischiare grosso con l'addio di diversi parlamentari grillini. Uno scenario questo che certificherebbe il fallimento delle mosse di Conte.