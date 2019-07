Salvini adesso accelera: "Il nome per Affari Ue" E tira aria di rimpasto

Matteo Salvini accelera e propone a Conte il nuovo nome per la poltrona del ministro agli Affari Ue lasciato scoperto da Paolo Savona approdato già alla presidenza della Consob. Salvini da tempo ha le idee chiare sul profilo che dovrà avere il nuovo ministro. E di fatto il titolare del Viminale avrebbe già proposto il nome al premier Giuseppe Conte. Ad annunciarlo è stato lo stesso Salvini: " Ho proposto a Conte il nome del prossimo ministro per le politiche Ue, aspetto l’ok. Noi siamo pronti ".

Con la nuova partita che si apre con l'Europa con il doppio fronte dei conti pubblici e dell'immigrazione, per Salvini è importante avere una figura nel governo che si occupi a tempo pieno dei rapporti con Bruxelles. Il nome proposto da Salvini, come riporta l'Agi è quello di Lorenzo Fontana. Da Palazzo Chigi, a quanto pare, sarebbe già arrivato il disco verde.