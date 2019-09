Salvini attacca: "Toninelli incapace". La replica: "Ti pago i mojito"

Che tra Danilo Toninelli e Matteo Salvini non scorra buon sangue non è certamente una novità. Dopo una breve pausa di litigi, tra gli appellativi di " ministro dei balocchi " e di " nano sulle spalle dei giganti che lavorano ", i due ex ministri sono tornati a battibeccarsi. Questa volta a lanciare la frecciatina è il leader della Lega che, dal palco di Atreju, ha così commentato la crisi di governo: " Avevo chiesto di cambiare ministri, di cambiare squadra, di cambiare programma per riparlarne. Ad esempio avevo chiesto di togliere Toninelli... non è un ministro, non è capace ".

Il segretario federale del Carroccio ha confermato poi i diversi rifiuti arrivati dai grillini: " Mi hanno detto: 'No, Toninelli non si tocca, è un genio, è un Dio, è la nostra spina dorsale'. Era così un genio che l'hanno trombato loro stessi ". Cenno anche al neoministro delle Infrastrutture: " Passare da Toninelli all'esperta in conserve di pomodoro De Micheli non so che passo avanti rappresenti per il Paese ".

La replica