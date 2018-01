Salvini cambia pelle alla Lega: via "Nord" e "Padania"

Anche la Lega cambia pelle. Va via la parola ‘Nord’ per lasciare spazio a ‘Salvini premier’ e sparisce anche la figura del presidente federale (leggasi Umberto Bossi).

Il nuovo ‘Congresso federale elettivo’ dovrà tenersi entro un anno dall'approvazione" del nuovo statuto che presenta notevoli differenze rispetto a quello del 2015. Scompare la parola ‘Padania’, cancellata 12 volte e l’obiettivo dei leghisti salviniani diventa “la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale attraverso metodi democratici ed elettorali”. Addio, quindi, al “conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana", come si leggeva nel testo precedente.

All’articolo 2 si la “confederazione composta da Nazioni" viene sostituita da "una confederazione composta da articolazioni territoriali regionali", comprendente non solo il Nord ma tutte le regioni d’Italia, fino alla Sicilia. Nel nuovo Congresso Federale non vi saranno più membri di diritto, i cosiddetti ‘padri fondatori’ e gli “gli Associati Ordinari Militanti che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania, dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani" non avranno alcun ruolo. Stesso discorso per i leghisti "hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989". Viene abrogato l’articolo 14 secondo cui "il socio Umberto Bossi - si legge nel testo del 2015 - è il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia". Cambia, inoltre, il simbolo che ora "è costituito da un rettangolo di colore blu in cui campeggia la scritta 'Lega per Salvini Premier' in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco". Spariscono così, nell’ordine la figura di Alberto da Giussano, il leone di San Marco, la scritta 'Lega Nord', la parola 'Padania' e il 'Sole delle Alpi’. Stando a quel che riporta l’AdnKronos Luca Morisi, spin doctor di Matteo Salvini, il 12 dicembre scorso ha provveduto a registrare il dominio internet www.legasalvinipremier.it, una pagina non ancora visualizzabile ma che rimanda, per ora, al profilo Facebook del leader della Lega.