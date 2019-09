Salvini: "Catalfo era nemica del Jobs Act ma oggi governa col Pd"

"Vi presento il nuovo ministro del Lavoro: sparava a zero sul Jobs Act di Matteo Renzi, oggi ci fa il governo assieme" . Matteo Salvini va così all’attacco frontale di Nunzia Catalfo, neo ministro del Lavoro del governo giallorosso.

Il leader della Lega si scaglia contro l'esponente del Movimento 5 Stelle pubblicando sui propri profili social un video di qualche anno fa in cui la Catalfo sparava a zero contro il Jobs Act di renziana memoria. Nel breve filmato, ecco le parole della 52enne catanese: "Ricordo che noi rispettiamo il lavoro di tutti e spesso alcuni dei giornalisti sono vittimi del sistema, sono precari. Quei precari soggetti al ricatto del mercato del avoro che il Jobs Act e che la finta riforma del governo Renzi non è riuscito a eliminare in Italia" .

A commento del video, il numero uno del Carroccio scrive ironico: "Che dignità...Non sono d'accordo su nulla, uniti solo dal terrore di confrontarsi con il giudizio degli elettori: ma dove vanno questi???" .