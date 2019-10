Salvini a Chef Rubio: "Sei da manicomio", lui: "Ti farò vergognare di esistere"

Il duello social tra Matteo Salvini e Chef Rubio assume i contorni di una telenovela senza fine. "Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere", scrive il cuoco riferendosi al leader della Lega che su Twitter lo aveva, a suo dire, insultato.

"È ufficiale: bisogna riaprire i manicomi" , aveva scritto l'ex vicepremier e ministro dell'Interno del governo gialloverde dopo aver postato una foto in cui Chef Rubio si punta alla testa un coltello affilato da cui pende una tagliatella.

"Solo i vigliacchi senza palle come te possono scrivere impunemente con così tanta insensibilità di carcere, detenuti, manicomi e malattie mentali", scrive il cuoco di Frascati che, a proposito del loro incontro, con fare minaccioso ammonisce: " No Matteo Salvini, non sarà dalla D’Urso. Spregevole". Commentando i vari tweet, poi, spiega che Salvini non ha offeso lui ma coloro che "soffrono ingiustamente in strutture fatiscenti" e nelle carceri. E ancora: "Lui insulta la vita, insulta l’essere umano. È una m... senza fiori".

