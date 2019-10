Salvini contro Renzi: "Alla Leopolda il festival della poltrona"

Tranquillo, calmo e rilassato. Volato in Umbria per l'ennesima tappa della campagna elettorale in vista delle Regionali di domenica prossima, Matteo Salvini non cede alle provocazioni di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, dal palco della Leopolda, ha tirato una lunga serie di stoccate al capo del Carroccio, proprio come durante i 75 minuti del duello andato in onda a "Porta a Porta". Il periodo del nervosismo, della trasgressione verbale è finito. Ora che ha oltrepassato il 30% dei consensi, Salvini mira a rassicurare il suo elettorato, accreditandosi come il leader dei moderati. Si è visto nella manifestazione di piazza San Giovanni, dove ha abbandonato i consueti toni di guerra.

Amici di Todi sto arrivandooo

Seguitemi in diretta anche sulle mie pagine Facebook e Instagram!#domenicavotoLega pic.twitter.com/M0w1UyQ5Tt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 20, 2019