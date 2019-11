Salvini è in diretta social, Raggi lo prende in giro ma fa una figuraccia

Tra Virginia Raggi e Matteo Salvini non è mai corso buon sangue, la cosa è nota. Nell'anno in cui il leader della Lega è stato al governo, come ministro dell'Interno e vicepremier, in più occasioni ha attaccato il sindaco di Roma per la mala-gestione della città, alle prese – ormai da anni – con l'emergenza rifiuti, buche e quant'altro.

Problematiche tuttora irrisolte e polemiche – quelle tra il numero uno del Carroccio e la prima cittadina pentastellata – mai sopite. Le frecciatine tra i due non sono mai mancate e continuano ad arrivare puntuali. Ed ecco, a tal proposito, l'ultimo capitolo della querelle.

Il sindaco della capitale ha pensato bene di prendere in giro l'ex titolare del Viminale con un video in cui riprende il leghista impegnato in una diretta Facebook per le strade di Roma.

Succede infatti che la grillina posta sui propri canali social un filmato che ritrae appunto Salvini che si filma con lo smartphone, mentre parla ai suoi follower, su una scalinata capitolina. Nulla di strano e nulla di male, specialmente oggi che la politica si fa anche a colpi di social, ma la Raggi vuole comunque deridere l'avversario politico. E a commento del video scrive ironica: "Matteo Salvini…basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece... si ritrova a parlare da solo... #SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma" .

Ma oltre agli hashtag per dare contro al capo politico del Carroccio, c'è dell’altro. Già, perché il breve video realizzato per prendere in giro il leghista ha come traccia musicale la celeberrima "Marcia di Radetzky" per rendere "comico" o comunque simpatico il filmato.

Una pensata che è però un clamoroso autogol per la Raggi, visto che tra i tanti commenti al suo post su Twitter la stragrande maggioranza la critica e la deride a sua volta: "Hai mai pensato di andare in terapia? Chiedo per un'amica, eh…", "Da quando avete tradito gli italiani portando al governo il Partito Democratico, quando Salvini parla le pesta la coda eh? Ecco spiegate queste sue uscite che definire puerili è poco…", "Quanto ti rode…meglio da soli, che a vanvera…", "Sta facendo una diretta su Facebook, Raggi ripigliati", e "Che g…di tweet".