Salvini e Sibilia litigano sullo sbarco sulla Luna

Scontro acceso tra il ministro degli Interni, Matteo Salvini e il sottosegretario grillino al Viminale Carlo Sibilia. Tutto parte da un tweet ormai celebre dello stesso Sibilia di qualche anno fa che metteva in dubbio lo sbarco sulla Luna del 20 luglio 1969. Cosa aveva scritto Sibilia? " Oggi si festeggia anniversario sbarco sulla #luna. Dopo 43 anni ancora nessuno se la sente di dire che era una farsa... ". Parole e musica del 20 luglio 2014. Un tweet che di fatto aveva suscitato parecchie polemiche e che probabilmente oggi, per i 50 anni dell'allunaggio, è tornato in mente anche al ministro degli Interni, Matteo Salvini. Il titolare del viminale in un post ha ricordato la ricorrenza dello sbarco sulla Luna in modo criptico: “ 50 anni fa l’Uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! Anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto… Buon sabato Amici! ”. In tanti hanno visto nel post una sorta di riferimento alla teoria di Sibilia. Ma evidentemente anche lo stesso Sibilia in quel messaggio di Salvini ha visto qualcosa che lo riguarda personalmente. Al punto da rispondere in modo ironico (ma anche piccato) alle parole del ministro: " Oggi è il 154esimo anniversario della nascita delle Capitanerie di Porto... -scrive Sibilia- e pensate che c'è ancora qualcuno che non ha capito che sono uffici periferici del MIT. Abbiamo il dovere di ringraziarli - scrive ancora - tutti i giorni per il lavoro che svolgono nelle situazioni più disparate ". Insomma un tweet non da poco che riaccende anche sulla Luna lo scontro tra i gialloverdi. La tensione nel governo resta alta e lo scontro adesso arriva anche nelle stanze del Viminale. Quello tra Sibilia e Salvini è l'ultimo scontro di un governo che di fatto nelle ultime settimane riesce a litigare su tutto.

La pax di ieri è durata soltanto lo spazio di poche ore e di fatto le scintille sono tornate a suon di tweet e di post. Per il momento una crisi sembra lontana, ma non si possono escludere gli scenari di un rimpasto. I Cinque Stelle hanno comunque blindato Toninelli e la Trenta che sono entrati da tempo nel mirino del Carroccio. Lo scontro dunque potrebbe riaprirsi. E avere esiti imprevedibili con una crisi che potrebbe anche piombare a Ferragosto.