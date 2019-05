Salvini fredda i contestatori: "Gli unici fascisti qui siete voi. Andate a lavorare"

I soliti contestatori di Salvini al coro di "fascista, fascista" questa volta hanno avuto vita breve. Diversi antagonisti dei centri sociali, infatti, si sono presentati al comizio a Settimo Torinese del leader leghista al solito coro di "fascista, fascista". Ma il vicepremier li ha freddati nel giro di qualche secondo. "Girano per il Piemonte cercando fascisti, ma gli unici fascisti siete voi", ha detto Salvini. "Io mi arrabbio quando in televisione qualcuno di sinistra mi attacca perché dice 'anche gli italiani sono emigrati in giro per il mondo' e io, quando paragonano quelli che arrivano adesso a Torino e a Settimo ai nostri i nonni che andavano a portare sudore e fatica in giro per il mondo, divento una bestia". (GUARDA IL VIDEO)

Eccoli i "50 figli di papà dei centri sociali, cercano i fascisti in giro per le piace, ma i fascisti sono loro. Gli manca l'educazione", ma "adesso ci penseranno le maestre visto che abbiamo rimesso l'educazione civica come materia a scuola" - aggiunge il leader che poi rincara la dose - "Io porto pazienza ma se quella gente lì mette le mani addosso anche solo a una persona perbene che c'è in piazza mi arrabbio come una bestia. Andate a lavorare se siete in grado di farlo, vergognatevi".

"Dovrebbero sciacquarsi la bocca prima di paragonare quelli che andavano in miniera in Belgio o a far fortuna negli Stati Uniti, in Svizzera o in Germania a quelli che vengono qua a far casino a 35 euro al giorno", prosegue Salvini, ricordando che "quei 35 euro ora li abbiamo dimezzati e guarda caso molte delle cooperative che accoglievano perché erano buone fino a ieri adesso sono sparite". "I 35 euro" per i migranti "li abbiamo dimezzati, e guarda caso molte delle cooperative che li accoglievano perché erano buone fino a ieri sono sparite".