Salvini incontra l'insegnante sospesa: verso la revoca del provvedimento

Roma - La sospensione era un provvedimento ingiusto e dunque sarà revocato. Ad annunciare il ritorno in classe della professoressa Rosa Maria Dell'Aria (nella foto circolata su Facebook) è stato lo stesso Matteo Salvini che ieri ha incontrato l'insegnante in prefettura a Palermo insieme al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. La docente era stata sospesa dal provveditore di Palermo, Marco Anello, per «omessa vigilanza» rispetto ad un lavoro dei suoi studenti che avevano realizzato un video per una ricerca storica, accostando le leggi razziali emanate dal fascismo al decreto Salvini in materia di sicurezza ed immigrazione. Il leader del Carroccio comunque si era detto subito contrario al provvedimento di sospensione che aveva suscitato reazioni durissime perché violava il principio della libertà di insegnamento. «Dal primo minuto ho ritenuto esagerato il provvedimento disciplinare», ha ribadito il vicepremier. La sospensione però può essere revocata soltanto dal provveditore e la richiesta in questo senso è stata avanzata ieri da Bussetti. «Tutto è bene quel che finisce bene - conclude Salvini -. Ho dato la mia disponibilità a partecipare all'inizio dell'anno scolastico ad un'assemblea per spiegare perché difendere i confini e la sicurezza di un Paese è un diritto di un ministro e di un padre».