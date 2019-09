Salvini inguaia Conte: "Interrogazione su presunti conflitti di interessi"

Matteo Salvini annuncia la prossima mossa della Lega. L'ex ministro dell'Interno, tramite un video su Facebook, ha avvertito che la prossima settimana in Parlamento verrà presentata " un'interorgazione relativa ad alcuni presunti conflitti di interessi e ad alcune presunte omissioni sulla carriera del signor Giuseppe Conte, sulla base di qualcosa che diceva il Pd ". Il leader del Carroccio ha detto che in questa occasione si vedrà " se qualcuno ha qualcosa da nascondere e, per questo qualcosa, chiede protezione in Europa. Le bugie hanno le gambe corte ". Si tratta di " segnalazioni del Partito democratico ".

L'ex vicepremier giorni fa aveva già dato un segnale in tal senso: " Noi riprenderemo le parole dei suoi alleati di governo che ipotizzano conflitti di interessi. Venga in parlamento a chiarire... Oppure c'è qualche problemino? ".

Giustizia