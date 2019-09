Migranti, Salvini: "La Lamorgese ha preso una sòla"

Nella sua diretta Facebook di oggi, dall'aeroporto di Genova, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato di tutto. Dal nuovo governo giallo-rosso ai problemi relativi ai migranti. E, proprio su questo tema, ha voluto subito dare un "consiglio" a Luciana Lamorgese, suo successore al ministero degli Interni: " Un consiglio al ministro Lamorgese: non si faccia prendere in giro, non venda fumo agli italiani. Oggi ha sottoscritto un accordo che è una solenne fregatura, una sòla, come dicono a Roma. La redistribuzione non è prevista per quelli che arrivano con i mezzi propri ". E sul Conte-bis ha subito chiarito: " Sul tema immigrazione, il governo è partito malissimo ".

E continuando su questo tema, Salvini ha poi detto la sua anche sul numero degli arrivi dei migranti sulle coste italiane e ha dichiarato: "Nel settembre 2019, da che è insediato il nuovo governo, gli sbarchi sono aumentati del 50%. In cambio di un pernacchione". Poi si è soffermato anche sulla Conferenza episcopale italiana, che in queste ore, attraverso le parole di monsignor Mario Meini, ha fatto un appello a non alimentare chiusure ed egoismi. A proposito di questo, il leader leghista ha replicato: " Oggi anche la Cei ha detto 'Avanti, c'è posto per tutti', mi permetto di dire che non è così. Qualcuno, in Vaticano, mi dice che c'è posto per tutti, non mi pare saggio dare questo messaggio. Ci sono milioni di italiani con problemi di casa, lavoro, scuola e ospedale e tra loro tanti immigrati per bene. Chiedo a questo capo dei vescovi (Meini, ndr) se non sarebbe più sensato accogliere coloro che scappano dalla guerra, una minoranza, e dire a tutti gli altri che prima ci occupiamo delle nostre sorelle e fratelli in difficoltà, bianchi o neri che siano. A meno che qualcuno, in Vaticano, non mi dica che c'è posto per tutti, casa, scuole, lavoro e ospedale per tutti. Non mi sembra che sia così e non mi pare saggio dare questo messaggio soprattutto ai trafficanti di esseri umani".