Salvini lancia la proposta di legge: "Chi maltratta gli animali non potrà più averne uno"

Matteo Salvini in versione animalista di ferro. Il ministro dell'Interno, dopo aver annunciato che entro l'estate partiranno controlli a tappeto nei canili e nei gattili di tutta Italia (con l'obiettivo di chiudere quellifuorilegge), annuncia un giro di vite sui condannati per maltrattamenti sugli animali.

"Un Paese civile punisce severamente chi abbandona o maltratta gli animali. Mi impegnerò personalmente perchè il Parlamento approvi in fretta la proposta di legge della Lega che prevede, fra le altre cose, che chi è stato condannato per maltrattamenti contro animali non possa mai più avere un altro animale domestico" , l'annuncio del leader della Lega.

Per quanto concerne invece i controlli del Viminale nelle strutture per cani e gatti, il responsabile del suddetto Dicastero fa sapere che sono stati stanziati finanziamenti pari a un milione di euro per passare al setaccio canili e gattili in tutte e venti le regioni italiane. Si tratta di un'iniziativa nata proprio al ministro dell'Interno e che sarà condotta dai propri ispettori sul territorio del Belpaese.