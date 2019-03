Salvini: "L'utero in affitto è squallido"

"Il governo può durare cinque o cinquant'anni. Io ho trovato in Luigi Di Maio una persona corretta, leale e coerente". Così Matteo Salvini, intervenendo alla Scuola di Formazione Politica della Lega a Milano, smorza i toni con l'alleato di governo dopo l'impasse sulla Tav.

E, a proposito della realizzazione di quest'opera, Salvini dice: "Cè di mezzo la discussione con la Francia e con l'Unione europea e la revisione del progetto, come previsto, e quindi è una discussione utile per andare avanti" . Il leader della Lega ha, poi, aggiunto: "L'autonomia fa bene alle opere pubbliche perché, se dipendesse dalle Regioni, molte opere pubbliche sarebbero già state avviate invece ci sono i ministeri che bloccano. Quindi, la discussione di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perché è chiaro che - se non si aprono i cantieri - l'economia non riparte". Il leader della Lega ha, inoltre, promesso: "Stiamo preparando i nuovi dossier economici: la flat tax da portare non solo alle imprese, agli artigiani agli studi professionali ma alle famiglie. Non sarà facile, non ci metteremo un quarto d'ora, ma ci arriviamo". Dopo aver annunciato di aver chiesto ai vertici della Rai di non pagare "quelli che avevano fatto quegli exit poll completamente sballati" sulle Regionali in Sardegna, il ministro dell'Interno ha ironizzato sull'opposizione: "Adesso c'è la Basilicata il 24 marzo. Spero che Zingaretti, da nuovo segretario del Pd, festeggi un'altra brillante sconfitta" . Salvini, a sorpresa, ha affrontato anche un tema "eticamente sensibile" e dichiarato a chiare lettere: "Sarò divorziato e separato ma con una convinzione netta: il bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà. Non siamo un partificio, è qualcosa di abominevole che mi ricorda un'idea che mi fa accapponare la pelle come l'utero in affitto, la cosa più squallida che qualcuno possa ipotizzare".