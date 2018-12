Salvini mangia un arancino: "Il Pd mi attaccherà?"

Matteo Salvini ormai ci ha preso gusto. Dopo le critiche per la foto in cui mangia pane e nutella, a poche ore dal sisma che ha colpito Catania, il ministro dell'Interno non perde occasione di pubblicare sui social immagini di quel che mangia o di quel che beve.

Questa mattina, Salvini prima di lasciare Pesaro, città dove è stato ammazzato Marcello Bruzzese fratello di un pentito di 'ndrangheta, aveva provocato i democratici postando una sua foto mentre beve una tazzina di caffè e commentando così: " Sempre che a sinistra qualcuno non si offenda! Incredibile, oggi pagine e pagine sui giornali, con richiesta di dimissioni da parte del Pd, perché parlo con voi di quello che faccio tutti i giorni e ho osato mangiare pane e Nutella...Fatevi una vita". Ora, mentre lascia "la splendida Catania" , il titolare del Viminale rincara la dose facendosi immortalare con un prodotto locale tipico della Sicilia. "Dopo la riunione sul terremoto in Prefettura e un’ora di passeggiata in centro in mezzo alla gente, senza provare un arancino al ragù! Che dite, il Pd mi attaccherà??" , si chiede l'affamato Salvini.