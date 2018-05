Salvini: "La mia pazienza è quasi finita. Sono pronto a fare da solo"

"Ancora prima che nascesse, questo governo è stato insultato, denigrato deriso minacciato da giornali, radio, televisioni. E quindi per me o si cambia e si mette al centro l'interesse nazionale di 60 milioni di italiani, oppure si perde del gran tempo. Perché di signori che vanno col cappello in mano a Bruxelles a chiedere "per favore" ne abbiamo visti negli ultimi anni: Monti, Renzi, Letta, Gentiloni, portando a casa zero. Quindi vediamo. Io sono estremamente paziente però la mia pazienza è quasi finita e penso anche la vostra. Nel frattempo le rate del mutuo non hanno pazienza".

La pazienza di Matteo Salvini è al limite. E il leader leghista non lo nasconde a margine del comizio elettorale per le amministrative di Sestri Levante. "O c'è una squadra chiara, con un programma chiaro, che è libera di lavorare per 5 anni e che è in grado di difendere ovunque, in Italia e nel mondo, il diritto alla vita, al lavoro e alla salute dei cittadini italiani, o se io devo partire con dei no, dei forse, dei ma, dei vincoli non lo faccio. E se mi bloccano adesso vorrà dire che mi giro tutta Italia per chiedere fino all'ultimo voto e avere la maggioranza per fare da solo quello che in questo momento non ci fanno fare. Sono le ultime ore, vediamo cosa ci aspetta", tuona il leader del Carroccio.