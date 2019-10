Salvini: "Noi non siamo complici di Erdogan, Conte e Di Maio si"

" Mi spaventa il silenzio di questo governo sull'attacco militare della Turchia contro la Siria, ordinato via tweet da Erdogan". Così, Matteo Salvini aveva esposto le sue preoccupazioni a Tgcom24, sottolineando la paura di vede una guerra locale trasformarsi in una guerra mondiale: " Il salto è breve" , aveva avvertito.

E in tutto questo, il governo italiano, si chiede il leader della Lega, " cosa dice e cosa fa? ". La guerra in corso tra Turchia e Siria, infatti, potrebbe avere conseguenze che " potrebbero riguardarci direttamente, con milioni di persone scappate dalla Siria che si trovano alle porte di casa nostra, e cosa dice il presidente del Consiglio? Cosa dice il ministro degli Esteri? Sosteniamo questo atto di guerra? ".

Ma il leader del Carroccio non si ferma qui e incalza: " Dove sono Conte e Di Maio? Possiamo dire no a questo atto di guerra che rischia di essere un crimine?" . L'Italia, continua Salvini, dice no " alla Tav, al Tap, alla Gronda e poi scoppia una guerra non lontano da casa nostra ed è il silenzio ".