Salvini ora attacca Di Battista: "Chiacchierone a pagamento"

Salvini va all'attacco di Di Battista. Torna alta la tensione tra il leghista e l'ex parlamentare grillino. Dopo le stilettate di Dibba contro il vicepremier a Otto e Mezzo su la7, arriva la risposta dura del titolare del Viminale: " Io invidio Di Battista, sta passando i suoi mesi in giro per il mondo pagato per dare lezioni al prossimo, ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano e io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento ".

Poi Salvini ha rincarato la dose: " È strano che ci sia qualcuno che è alleato che passa il suo tempo a insultarmi. Non guardo la tv e men che meno Di Battista. Quello che dice Di Battista è l'ultima delle mie preoccupazioni ". Sull'accusa di voler far cadere il governo, il ministro ha precisato: "Assolutamente no, e perché dovrei". E al grillino hanno risposto anche altri esponenti del Carroccio, tra questi il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo: " Di Battista? un bizzarro vacanziero che non ha nemmeno il coraggio di mettersi in gioco entrando nel governo. Gira il mondo e chiacchiera senza nessun contatto con i veri problemi degli italiani ". Insomma le parole dell'ex parlamentare fanno discutere parecchio e di fatto agitano la maggioranza. Intanto Dibba si prepara a toranre in pista e quasta volta sul serio: "S e si tornasse al voto mi ricandiderei al 100% nella mia circoscrizione. Se il governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa legislatura nel computo del limite dei due mandati. Ma è una mia idea ". Di Battista sta preparando già il terreno per la candidatura attaccando l'alleato di Di Maio...