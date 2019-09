Salvini: "Perché Conte va ad Accumoli e non vede i terremotati?"

"Uno che va a incontrare i terremotati senza incontrare i terremotati, che persona triste è?" . Matteo Salvini ha messo nel mirino Giuseppe Conte, criticandolo aspramente per la scelta del presidente del Consiglio di recarsi in visita ad Accumoli – piccolo comune in provincia di Rieti messo in ginocchio dal terremoto del 24 agosto 2016, di cui è stato epicentro – senza incontrare però la popolazione locale.

Il premier aveva promesso, in occasione del suo discorso di insediamento in Parlamento, che la sua prima visita da primo ministro sarebbe stata nel paesino del Lazio. E così è stato, senza però trovare il sostegno dei terremotati, che - anzi - hanno protestato veementemente contro la "passerella" istituzionale. Per le strade è apparso infatti uno striscione molto duro nei suoi confronti: "Venduto per una poltrona".