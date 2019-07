Salvini presenta la sua manovra. Ira 5S: "È un incontro politico"

Il Movimento 5 Stelle non ha affatto gradito il vertice al Palazzo del Viminale tra Matteo Salvini, i suoi collaboratori e le parti sociali. Nella mattinata di oggi, infatti, al Dicastero, il ministro dell'Interno si è seduto al tavolo insieme a sindacati e associazioni datoriali, in vista della Finanziaria, appuntamento clou di questo autunno, che molto dirà del futuro dell'esecutivo stesso

Un faccia a faccia, forte di 43 associazioni di categoria, in cui si è parlato di riduzione della tasse – Flat Tax al 15%, in primis –, di pace fiscale e delle necessità-priorità di far (ri)partire i cantieri delle piccole-medie-grandi opere, anche attraverso un lavoro di cesello che vada a semplificare, velocizzandola, la macchina burocratica italiana, ancora troppo farraginosa.

La stesura della Legge di Bilancio, insomma, sarà l'ennesima prova del nove per il governo di Giuseppe Conte, in bilico per la sempre più difficile convivenza tra Lega e M5s e rispettive istanze e vedute.

Ecco, al summit odierno, al fianco del ministro dell’Interno, anche Armando Siri (responsabile economico del Carroccio), la cui presenza ha ulteriormente irritato la compagine pentastellata. "La presenza di Siri all'incontro con i sindacati? Dimostra che è un incontro politico, non di governo. Quindi scevro da ogni carattere istituzionale" , la posizione del M5s, secondi fonti grilline, secondo quanto raccolto dalle agenzie stampa.

A poco è nulla, dunque, è servita la puntualizzazione del leader della Lega, che ha dichiarato di non aver alcuna intenzione a scavalcare le competenze del premier, preso comunque in contropiede dall'iniziativa del suo vice.