Salvini racconta la sua fede: "Ecco perché sono grato alla Madonna"

"Sì, sono molto devoto alla Vergine Maria, ma vorrei esserlo di più. Vorrei fare il cammino di Santiago di Compostela e ho chiesto di andare a Pietrelcina. Un posto incredibile, dovrebbero andarci tutti. Ringrazio la Madonna perché sono fortunato". Matteo Salvini si "confessa" in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi sul suo rapporto con la fede.

Il vicepremier leghista lo dice chiaramente: "Sono un uomo fortunato. Faccio un lavoro che mi piace moltissimo, godo di buona salute, ho due figli fantastici e una compagna con cui sto molto bene ". Salvini, poi, aggiunge: " Devo dire che ero soddisfatto anche quando, da ragazzo, ero un giornalista. L’importante è riuscire nel lavoro che si ama". Il leader della Lega, forte del 34% conseguito alle ultime Europee, respinge le critiche di chi pensa che non lavori abbastanza: " Mi criticano perché non sto abbastanza al Viminale? Per prendere decisioni non è necessario stare alla scrivania. Parlo con tutti e risolvo migliaia di problemi anche seduto in macchina" , risponde. Il suo, spiega, è un modo per mantenere "il contatto con la realtà del Paese, facendo come fanno tanti italiani che staccano dal lavoro, stando con i figli. E poi - aggiunge - grazie ai miei comizi, su e giù per l’Italia, per strada, con gli imprenditori, le associazioni dei commercianti". Salvini prosegue promettendo di voler tenere "i piedi per terra", lavorando molto " ma con grande umiltà, sugli obiettivi prioritari" , primo tra tutti l'abbassamento delle tasse che definisce "fondamentale per la crescita" . In quest'intervista a tutto campo Salvini, infine, parla liberamente della sua nuova fidanzata Francesca Verdini, figlia dell'ex senatore Denis Verdini: "Stiamo insieme da tre mesi. Ci vediamo poco, quindi abbiamo approfittato di quelle due ore del ricevimento al Quirinale per stare insieme. Siamo usciti allo scoperto, il peggio è passato, non c’è più grande curiosità nei nostri confronti. Siamo una coppia come tante".