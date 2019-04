Salvini riceve da un bambino un disegno che lo ritrae: "Tu sei il nostro futuro"

"Salvini speriamo in te, sei il nostro futuro". È la scritta che accompagna un disegno fatto da un bimbo e regalato al vice premier Matteo Salvini, in visirta in Sicilia.

Il disegno ritrae il ministro dell'Interno e, affianco all'immagine, compare la scritta. Salvini ha commentato, dal palco su cui stava tenendo il comizio elettorale, a Motta Sant'Anastiasia, comune del Catanese: " Sono più bello nel disegno che dal vivo ".

Oggi è il secondo giorno della visita in Sicilia di Matteo Salvini, che ieri ha incontrato il presidente della Regione, Nello Musumeci: " Abbiamo ragionato di Sicilia, di strade statali, e su questo interesserò il ministro Toninelli. Ci sono strade ferme da decenni per colpe di altri, evidentemente non di chi è al governo da qualche mese". I due hanno parlato " di cosa ha bisogno la Sicilia ". Il leader della lega, ieri era stato a Bagheria, Monreale e Caltanissetta, dove le piazze erano piene di gente, segnale che " la scelta di portare la Lega in tutta Italia e non solo in Lombardia, in Veneto e in Piemonte è stata giusta. Per la Lega, ma soprattutto per gli italiani è la ricompensa migliore al di là dei ministeri e dei sondaggi che posso avere".

Oggi è stata la volta di Motta Sant'Anastasia, dove, dal palco, Salvini ha parlato anche di Europa: " Incontrando la gente vedo c’è tantissimo orgoglio: la Sicilia e l’Italia sono orgogliose di essere tornate al centro dell’attenzione europea e mondiale. C’è voglia di cambiare l’Europa e di tornare a controllare l’agricoltura, la pesca, il commercio, il turismo. Finalmente il Paese è tornato al centro e non è rimasto ai margini come accaduto nei Governi precedenti".

Prima di salutare le persone accorse a Motta Sant'Anastasia, per dirigersi verso Gela, il ministro dell'Interno ha ringraziato il bambino, autore del disegno.