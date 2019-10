Salvini sbotta contro Floris: "Dove c…li metto 60 milioni di dollari?"

"Mi scusi, ma dove cazzo li nascondo 60 milioni di dollari! Dove li metto? Nell'orto sotto terra, nel giardinetto? Va bene tutto, però, dai, siamo seri…" . All'ennesimo affondo di Giovanni Floris, che lo incalzava sui presunti finanziamenti illeciti alla Lega, Matteo Salvini ha sbottato. Il siparietto nella serata di ieri, durante l’ultima puntata di DiMartedì, il talk show di approfondimento politico di La7.

Il conduttore ha chiesto insistentemente lumi al leader del Carroccio: "La questione Russia-Savoini: se lei non ha rapporti con questa persona, cosa le costa andare in Parlamento a dire 'Se anche lui ha chiesto una tangente, non lo ha fatto a nome mio…?'" .