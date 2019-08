Salvini sferza Di Maio e i 5s: "Toninelli non è all'altezza…"

"Di cose ne abbiamo fatte, soprattutto nei primi mesi, ma se tutto resta bloccato, se ci rendiamo conto che non c'è strada, che le idee con i Cinque Stelle divergono, è più serio dare la parola agli italiani" , così Matteo Salvini torna a sferzare l'alleato di governo, paventando un possibile ritorno alle urne in caso di ulteriori dissidi tra le due forze della maggioranza. "Io tornerò a chiedere il voto se dovessi avere certezza che le strade di Lega e M5S diventassero diverse su temi come lavoro, energia, scuola. Per la Lega non ho mai chiesto mezza poltrona in più" , ha aggiunto.

All’'ndomani della fiducia incassata in Senato sul "suo" decreto Sicurezza bis, il ministro dell’Interno parla a Radio 24, dettando l'agenda di governo e le priorità della stessa: "Non voglio regalare agli italiani altri mesi di litigi, di polemiche, di insulti. Sul Tav abbiamo perso un anno, così come sulla giustizia o sull'autonomia. E ho mille dubbi sul reddito cittadinanza, speriamo possa creare lavoro" , ma prima, dice sempre il leader del Carroccio, deve arrivare il taglio delle tasse: "Prima di ridistribuire, bisogna crearla la ricchezza" , dice ancora il vicepremier

Ma il passaggio più significativo dell'intervista radiofonica è forse quello il cui il responsabile del Viminale boccia - in maniera neanche troppo velata - il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Danilo Toninelli dice che fa tutto lui ma non mi sembra che sia all'altezza di gestire le infrastrutture in un Paese bello ma difficile come l'Italia" .