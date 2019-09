Salvini sfida Gruber: "Il suo è il programma meno fazioso della tv"

Un nuovo capitolo della mai sopita querelle tra Matteo Salvini e Lilli Gruber. Uno scontro, il loro, che avrà un nuovo episodio nelle prossime ore, visto che il leader della Lega ha annunciato la sua partecipazione, a Otto e mezzo.

"Martedì andrò in una delle trasmissioni meno faziose della storia della televisione, dalla Gruber…" , le parole del numero uno del Carroccio durante un comizio elettorale ad Ascoli Piceno.

Dunque, l'ex ministro dell’Interno ha continuato a scherzare: "Comunque, ci vado con gioia. Almeno non incontro Asia Argento, mi va liscia…" . Una battuta in ovvio riferimento alla sua recente ospitata a Live-Non è la D'Urso, dove il leghista ha avuto un faccia a faccia con l'attrice e regista: dopo mesi di duri attacchi via social, è arrivato un selfie che ha portato un po' di "pace".

Lo scorso anno, quando Salvini era al Viminale, furono due le volte in cui partecipò al programma di La7: ora il terzo e attesissimo round.