Salvini si addormenta in aereo e la ragazza (vile) gli fa il dito medio

Ha condiviso il viaggio in aereo con Matteo Salvini, seduto a fianco. Poi, una volta che il leader della Lega si è appisolato, concedendosi un riposino, ha pensato bene di scattarsi un selfie immortalando l'ex ministro dell'Interno, sorridendo e facendogli il dito medio.

Dunque un'altra tipologia di condivisione, quella sui social, Instagram per l'esattezza, e lo scoppio della bufera. Di quelle con le "b" maiuscola. A fa partire il tutto ci ha pensato la senatrice del Carroccio Roberta Ferrero, che ha postato sul proprio profilo Facebook la fotografia in questione, accompagnando lo scatto provocatorio con il seguente commento: "Ecco a voi la coraggiosa del giorno. Fa il medio a Matteo Salvini, mentre dorme. (Poi vanno alle manifestazioni delle sardine per dire che in Italia c'è un linguaggio d'odio…" .

Ma la "valanga dei social", in verità, era già partita, visto che la prima pagina Fb a condividerla è stata la seguitissima IntrashTtenimento 2.0, con un post che ha raccolto oltre 38mila "mi piace", 4072 commenti e 2809 condivisioni. In tutto questo, il profilo Instagram della giovane "ribelle" è stato chiuso dalla diretta interessata.

"Complimenti davvero a quei genitori che hanno educato questa meravigliosa ragazza se fosse mia figlia la prenderei a sberle. Rispettando idee politiche manca di educazione e rispetto. Ma forse voleva i suoi cinque minuti di Gloria che gli stiamo dando tutti. Povera creatura…" , si legge sotto il post della senatrice leghista. E un altro utente scrive: "La signorina in questione da gran codarda qual è, lo ha fatto mentre la persona a cui era rivolto il gesto non poteva replicare…" .

Ma c'è anche chi, ovviamente, coglie la palla al balzo per prendersela comunque con l'ex titolare del Viminale, pubblicando un collage di foto in cui il segretario del Carroccio fa il dito medio e il cosiddetto "gesto dell'ombrello", scrivendo: "Un piccolo regalino a tutti quelli che hanno commentato con "villana, maleducata, chi ti ha insegnato l'educazione". Non ringraziatemi eh!" . "Ironica divertente e Coraggiosa. Viva le donne che ci mettono anche la faccia...Sempre!" , commenta invece una ragazza.

Ora come ora manca solamente il commento di replica della "vittima": già, chissà come Matteo Salvini reagirà e risponderà alla provocazione subita ad alta quota.

La replica di Salvini è arrivata poco fa, via Twitter: "Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione".