Umbria, Salvini esulta: "Un'impresa storica". Poi attacca Conte: "Un omino"

Per un Milan che perde c'è una Donatella Tesei che stravince. Il trionfo della leghista, stando alle prime proiezioni, è dato al 62% e Matteo Salvini non può che esserne soddisfatto: " Lo avevo detto... Perdiamo una partita che non conta e vinciamo quella che conta. Sono felice ". Arrivando all'hotel Fortuna per seguire lo spoglio elettorale delle elezioni Regionali in Umbria, il leader del Carroccio ha commentato i primi exit poll: " Aspettiamo i dati veri, ma a occhio abbiamo fatto un'impresa storica ". Nella base verde è partita un'ondata di applausi scroscianti all'ascolto dei primi dati diffusi.

Sui propri profili social l'ex ministro dell'Interno ha pubblicato una foto con la candidata leghista, allegando anche un breve commento relativo alla vittoria: " 27 ottobre 2019, in Umbria stiamo scrivendo una pagina di storia: grazie ".

27 ottobre 2019, in Umbria stiamo scrivendo una pagina di Storia: GRAZIE #elezioniUmbria #ElezioniRegionaliUmbria pic.twitter.com/2UHlE3bdNh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 27, 2019

"Dati incredibili"

Il leader della Lega ha detto di avere il cuore pieno di " gioia, commozione e felicità ". Quelli che stanno circolando sono " dati incredibili ", considerando anche che c'è " chi aspettava da 50 anni un cambio in Regione ". Per la Tesei questo è " l'inizio di un percorso ", e avrà " un'eredità molto impegnativa: liste d'attesa, strade, riorganizzazione della sanità ".