Umbria, i primi exit poll: centrodestra verso la vittoria

Urne chiuse in Umbria dove ora inizierà lo spoglio per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024). Otto i candidati alla presidenza della Regione: Vincenzo Bianconi (Pd, M5s, Bianconi per l'Umbria; Europa Verde; Sinistra Civica Verde); Donatella Tesei (Fratelli d'Italia; Umbria Civica Tesei Presidente; Lega Salvini Umbria; Forza Italia Berlusconi per Tesei ; Tesei Presidente per l'Umbria); Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano); Martina Carletti (Riconquistare l'Italia); Claudio Ricci (Proposta Umbria con Ricci, Italia Civica Ricci e Ricci presidente); Rossano Rubicondi (Partito Comunista); Giuseppe Cirillo (Partito delle buone maniere); Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni). I seggi elettorali, come fa sapere la Regione, sono 1005, dei quali 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni.

Centrodestra con candidato presidente Donatella Tesei tra il 56,5 e il 60,5%; alleanza Pd-M5s con candidato presidente Vincenzo Bianconi tra il 35,5 e il 39,5%. Questo il primo exit poll Rai sulle elezioni regionali in Umbria fornito attraverso il Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed EMG). "Commento dati veri. A occhio, abbiamo fatto una impresa storica". Così Matteo Salvini al suo arrivo a Perugia, al'Hotel fortuna, dove seguirà lo spoglio delle regionali umbre.