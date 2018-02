Salvini: "Smontare la Bossi-Fini Rimpatrio per 20 mila"

Matteo Salvini prosegue nel suo percorso per la campagna elettorale. Ospite a Kronos su Rai Due, il leader della Lega parla dell'emergenza immigrazione e così spiega la sua ricetta per bloccare il flusso di migranti. E questo piano, come spiega lo stesso Salvini, passa da una rivisitazione della legge Bossi-Fini: "Va smontata. Ci vuole un testo unico sull’immigrazione che va copiato dagli altri Paesi. Se vado al governo farò accordi con i Paesi di provenienza, anche per rimpatriare quei 20mila che sono nelle nostre carceri e costano miliardi al nostro Stato". Poi il leader del Carroccio ha messo nel mirino anche chi guadagna con il business degli immigrati: "Qualcuno sull'immigrazione ci sta guadagnando miliardi di euro. Ci sono fior fiori di cooperative. Io inizio a rimandare a casa migliaia di delinquenti che ci sono in Italia".



E ancora: "Qualcuno sull’immigrazione ci sta guadagnando miliardi di euro. Ci sono fior di cooperative che su questa gente guadagna. Se non intervieni la gente si arrabbia. I pronto soccorso sono pieni di questa gente. E quello che ha stuprato una donna 75 anni al centro di Roma aveva cinque decreti di espulsione. In Australia li riaccompagnano con l’aereo. Sono stufo che gli italiani paghino per gente che non fa nulla dalla mattina alla sera". Poi sulle su ambizioni politiche afferma: "Io ministro dell'Interno? Ho l'ambizione di fare il premier". Salvini infine ha annunciato che non ci sarà il confronto tv con Reni: "Il tempo è scaduto".