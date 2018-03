Salvini stana Pd e Cinque Stelle: "Intesa su poltrone e governo?"

"È incredibile che dopo un voto che ha cambiato gli equilibri e il volto del Paese, cacciato ministri ci sia un governo delegittimato che mette mano a rinnovi di incarichi importanti e non urgenti come quelli dei Servizi" . Per Matteo Salvini non è solo una mossa "vergognosa" , ma anche un primo passo verso l'accordo tra il Partito democratico (o quello che ne resterà dopo la rottura con Matteo Renzi) e Movimento 5 Stelle. "Mi insospettisce il silenzio dei grillini - spiega il leader della Lega - non vorrei ci fosse un accordo tra Paolo Gentiloni e Luigi Di Maio dietro l'angolo a partire dalle poltrone per arrivare al governo" .

Oggi Gentiloni ha prorogato vertici dei servizi segreti (il direttore del Dis, Alessandro Pansa, e il direttore dell'Aise, Alberto Manenti) per un anno e ha informato tutti i leader dei partiti. Una mossa che ha messo sul "chi va là" Salvini. "Gentiloni che procede alla proroga degli incarichi dei Servizi è una cosa vergognosa che arriva a tre giorni dal voto degli italiani che hanno delegittimato il governo e bocciato i ministri" , attacca il segretario della Lega spiegando all'AdnKronos che "c'è qualcuno che rinnova cariche come se nulla fosse" per una cosa di cui "non si ravvisano urgenze" . "Non vorrei - conclude - che ci fossero altri ragionamenti dietro, non vorrei sia questa l'anticamera di un accordo tra il Pd e il M5S, visto il silenzio degli stessi pentastellati" .