Salvini stanco di Di Maio: "Così è difficile andare avanti"

Matteo Salvini inizia a non poterne più del suo alleato. Le ultime disperate bordate di Luigi Di Maio stanno mettendo a serio rischio il futuro del governo e della maggioranza che lo sostiene.

Finora il leader della Lega ha tenuto a bada i suoi fedelissimi che scalpitano sempre di più. “Così non si può più andare avanti”, pare aver detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, mentre il ministro Gianmarco Centinaio avverte: “Se si vuole governare bene bisogna condividere e non accusare i colleghi di maggioranza, altrimenti il rischio è di andare a casa”. Ma, per il momento, come si legge sul Corriere della Sera, sebbene la tensione sia sempre più alta, Salvini non sembra intenzionato a rompere ma, davanti ai più stretti collaboratori ha sbottato: “Non ne posso più dei loro no, dei litigi e dei paletti. Se l'escalation continua, andare avanti diventa molto complicato” .