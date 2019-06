Salvini tira fuori crocifisso e parla di San Benedetto

Questa volta è stato un crocefisso, donatogli da una signora, e poi ha parlato di san Benedetto, patrono d'Europa. Matteo Salvini ha mostrato il piccolo oggetto sacro argentato nel corso del collegamento da Civitavecchia con la trasmissione Non è L'Arena su La7. E a proposito delle polemiche sul perché prima delle elezioni europee aveva più volte fatto riferimento alla Vergine Maria, il leader leghista ha commentato: "Non penso che gli italiani votino in base al fatto che Salvini tira fuori il rosario... Io cerco solo di testimoniare la nostra fede e cultura".

Il leader della Lega poi ha dichiarato: "Sono contento di questo gesto di accoglienza e solidarietà da parte della Cei per quei migranti soccorsi dalla nave militare Cigala Fulgosi e arrivati, come primo attracco, a Genova. Alcuni di loro sono trasferiti in strutture Cei".