Salvini in tour sulle spiagge italiane, ma niente dj set

Ricorda il titolo della canzone di Italia '90, il campionato del mondo di calcio. Parliamo naturalmente del tour estivo del vicepremier Matteo Salvini. "Estate italiana" è il nome dato dal vice presidente del Consiglio dei Ministri al viaggio che compirà tra le spiagge del Paese, da Nord a Sud, sulle “orme” della canzone di Gianni Nannini ed Edoardo Bennato.

Si tratta di un beach tour in programma sui più bei lidi italiani dopo quello, per restare alla musica, di Jovanotti. "Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Liguria, Campania e Toscana: fino a Ferragosto vi aspetto lungo le coste della nostra splendida Italia, soprattutto nelle perle del nostro Sud. Più mi criticano perchè sto in mezzo alla gente, più io ci vado", scrive il segretario leghista su Facebook.



Sul profilo il capo del partito di via Bellerio aggiunge poi un cartello giallo e blu con il suo volto sotto lo slogan 'Estate italiana tour', e una cartina dell'Italia e in cui sono segnate tutte le date. Il tour inizia a Sabaudia. Per poi arrivare in Puglia venerdì 9 agosto. Il leader della Lega sarà prima a Peschici, in provincia di Foggia, in piazza Sandro Pertini alle 17.30 per poi andare tra Polignano a mare e Mola, in provincia di Bari, in uno stabilimento balneare, il Wonder Beach Club alle 20.30. L'incontro della serata sarà una vera e propria festa di partito, durante la quale discutere delle problematiche del territorio e fare il punto sull'attività di governo che la Lega sta conducendo. Niente dj set, quindi, in Puglia per il ministro, ma un vero e proprio appuntamento politico old style vista mare.