Salvini: "Vado in Parlamento ma riferisco su cose serie, non fantasie"

La morsa si stringe intorno a Salvini. Vogliono che si presenti in Parlamento per riferire in merito ai presunti finanziamenti russi alla Lega. Ma non è solo il Pd che chiede al ministro dell'Interno e leader della Lega di fare piena chiarezza sull'affaire Savoini. Anche il Movimento 5 Stelle lo chiede con insistenza. E la cosa mette nervosismo a Salvini: "Riferisco sulle cose vere che esistono non sulla fantasia". Ha risposto così il capo del Viminale quando gli hanno chiesto un commento sulla disponibilità del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a riferire in Aula al Senato il 24 luglio sul caso Russia-Lega

"C'è un'inchiesta aperta da mesi - prosegue Salvini - la chiudano, siamo tranquilli. Sono il primo ad aspettare con ansia la chiusura di questa indagine". Qualche cronista prova a incalzarlo: se in Finlandia le facessero una domanda sul caso Russia? La risposta non ammette equivoci: "Risponderei con assoluta tranquillità".

Migranti e sbarchi

"Sul fronte sbarchi e immigrazione - prosegue Salvini - c'è questa singolare coincidenza che da una settimana si sono fermati gli sbarchi perché non ci sono più navi delle Ong davanti alla Libia. Vogliamo fare sull'economia quello che abbiamo fatto sulla lotta agli scafisti".

Punzecchiature al M5S

In riferimento al voto espresso dagli alleati di governo in Europa, che hanno eletto Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue, Salvini commenta serafico: "Non rispondo dei cambi dei M5S, rispondo della coerenza della Lega e della manovra economica alla quale stiamo lavorando".

"La politica estera degli Interni la faccio io"

Incalzato oggi dai cronisti sugli incontri all'hotel Metropol di Mosca ("la politica estera si fa così?") Salvini replica: "La politica estera per quanto riguarda il ministero degli Interni la faccio io poi fortunatamente c'è un ministro degli Esteri che fa la politica estera".