Sanabili i debiti fino a settembre 2017

Più tempo per pagare e inclusione di debiti fiscali del 2017. Come previsto, la misura principale del decreto fiscale è l'estensione della rottamazione delle cartelle. La «definizione dei carichi fiscali e contributivi» consente al contribuente che non si è messo in regola di farlo versando il tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora. Entro il 30 novembre si potranno pagare le rate della definizione agevolata scadute a luglio e a settembre 2017. Un modo per favorire chi non ha potuto «per errori, disguidi o mancanza di liquidità». Accesso alla rottamazione anche per i debitori ai quali è stata respinta la domanda perché non in regola con le rate scadute il 31 dicembre 2016. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017. Infine la misura più attesa: la definizione agevolata potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (prima si fermava al 31 dicembre 2016). La domanda va presentata entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato al massimo in cinque rate di pari importo a i luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.