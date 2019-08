Sandali, top, caftani, «hairband» e minibag Se Instagram ci dice cosa mettere in valigia

Anna Muzio

Agosto, tempo di vacanze e di partenze, più o meno intelligenti. Una dei momenti più sconfortanti prima della partenza che sopportiamo solo pensando a spiagge dorate o balli sotto le stelle è l'idea di dovere fare le valigie. E decidere cosa metterci dentro. Perché presentarsi alla meta ovvero nella destinazione prescelta vestiti come l'anziana zia ex hippy a una cena di gala non è proprio piacevole.

Il dubbio ci attanaglia. Per fortuna c'è Instagram, che ci soccorre mostrandoci i look più gettonati dell'estate.

Un monitoraggio di Espresso Communication per Dressyoucan ha classificato gli hashtag dei dieci capi e accessori estivi più popolari su Instagram. Al primo posto svettano i #sandals, le scarpe estive per eccellenza che sbancano con 5,5 milioni di post seguite dal #croptop, il top che lascia scoperta la pancia non per tutti a dire il vero - con 4,2 milioni. Ma non preoccupatevi, sul podio c'è anche il #caftano con quasi un milione di post, per un look à la Demis Roussos. Al quarto posto si trova l'#hairband, il foulard da intrecciare tra i capelli che totalizza 634mila post e va bene purché sia relegato ai mesi estivi. Indispensabile poi la la #minibag con 608mila post, la borsetta che contiene solo l'indispensabile.

Ed ecco che metà valigia è già piena. Prendiamo un po' di fiato e non dimentichiamo il consiglio principe che resta, come consigliava il personaggio di Fielding in Passaggio in India di E.M. Forster, quello di viaggiare leggeri. Di spirito e di vestiti. Inutile caricarsi con decine di capi, la metà dei quali non metteremo, stropicciati o impossibili da appaiare. E cosa c'è di meglio di visitare i mercatini dell'artigianato locale o le boutique più originali per portarsi a casa un capo davvero originale?

Se poi capitasse di aver bisogno di un vestito davvero speciale c'è il nuovo fenomeno del fashion renting, l'affitto di abiti e accessori che vengono recapitati direttamente in hotel.

«Affittare un vestito per le vacanze si può spiega Caterina Maestro, fondatrice di Dressyoucan, startup protagonista del fenomeno . Tintoria, messa a misura, assicurazione e prova gratuita a domicilio sono comprese nel noleggio e tengono lontana qualsiasi preoccupazione».

Se non siete ancora soddisfatti e avete paura di avere dimenticato qualcosa di essenziale ecco la seconda parte della top ten. Che vede al sesto posto lo #StrawHat, il cappello di paglia che totalizza 553mila post, indispensabile per farsi ritrarre nella posa dell'anno, la «hat clasp»: afferrate la tesa con aria sorniona e sentitevi un po' dive, almeno per un giorno. Più utile per vacanze al mare la #BeachBag, la borsa da mare fotografata 540mila volte. In dubbio sullo stile? Vi diciamo anche quello: deve essere di paglia con manici in cuoio. Mi raccomando non dimentichiamo le scarpe. Le più in voga sono le #BalletFlats, le ballerine perfette per viaggiare comode senza dimenticare lo stile; sono 177mila i post con questo hashtag. In alternativa, o insieme a queste, le più sofisticate #Slingback che collezionano 71mila post. Chiude la classifica il classico #Chemisier: se è bianco sottolinea alla perfezione l'abbronzatura.

Sorprende un po' come dal social più modaiolo emerga un look decisamente bon ton e comme il faut. Sicuramente di tendenza e che ci permetterà di non sentirci inadeguate, ma un po' noioso, tanto da farci venire voglia di buttare tutto all'aria e osare qualcosa di più audace. Come ci insegnerebbe la zia hippy, se avessimo l'accortezza di chiederle consiglio.