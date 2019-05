Sanità, nuovi vertici all'Iss Grillo sceglie Brusaferro

Roma Dopo mesi di commissariamento all'Istituto Superiore di Sanità il ministro della Salute, Giulia Grillo, si è decisa a proporre un nome al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nessuna sorpresa il presidente sarà l'attuale commissario, Silvio Brusaferro che era subentrato a Walter Ricciardi dopo le sue dimissioni anticipate rispetto alla normale scadenza. Ricciardi aveva spiegato di voler tornare all'insegnamento pur sottolineando di non esser riuscito ad instaurare un rapporto di positiva collaborazione con la Grillo e soprattutto dopo aver pesantemente criticato le posizioni no vax dei pentastellati. Ora spetta al premier Giuseppe Conte emanare il decreto di nomina dopo aver sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. Brusaferro ha 59 anni ed è professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva e direttore del dipartimento Area Medica dell'Università degli Studi di Udine. Ieri il cda dell'Iss ha nominato Andrea Piccioli come nuovo direttore generale. Piccioli ha diretto l'ufficio la clinical governance, la qualità, il rischio clinico, e la programmazione ospedaliera.