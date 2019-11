Le "sardine" depositano il logo: "Ma non diventeremo partito"

Le Sardine di Bologna fanno sul serio e adesso dichiarano guerra aperta a Matteo Salvini.

Il leader leghista è pronto a battere in lungo e in largo l’Emilia Romagna nel tentativo di espugnare il fortino rosso emiliano alle prossime elezioni regionali previste per il 27 novembre. Ad accogliere Salvini nelle varie tappe, oltre a tanti sostenitori, non mancherà una nutrita schiera di oppositori, come avvenuto a Bologna. Il fenomeno che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica è stato quelle delle cosiddette Sardine, cioè le migliaia di persone che giovedì scorso si sono riunite in piazza Maggiore per lanciare un inequivocabile messaggio al Matteo leghista, considerato uno squalo: “ Non abbocchiamo ”. Ergo: non voteremo Lega.

L’idea di quattro ragazzi ha avuto successo: il popolo bolognese anti Lega è stato mobilitato utilizzando i social network e alla prima chiamata hanno risposto in migliaia. Lunedì prossimo Salvini sarà a Modena e adesso è pronto il bis, come ha dichiarato all’agenzia Adnkronos uno degli organizzatori di “Sardine", Mattia Santori: “ Ho sentito stamattina i ragazzi che stanno organizzando. Non sanno in che guaio ci siamo cacciati... l'iniziativa sta registrando numeri record su Facebook. La questura ha capito che sta succedendo e hanno chiesto di spostare la manifestazione a piazza Matteotti, una piazza molto grande. A Modena ci sarà il vantaggio della visibilità che noi non avevamo ma ci sono anche tanti sciacalli, ora. Gente che ci vuole screditare perché è roba potente ".

La sfida delle Sardine

Gli ideatori giurano che no, le Sardine non diventeranno un partito politico, ma intanto hanno deciso di depositare il dominio “ ma questo non vuol dire che nasce un movimento ”. Il loro scopo è solo quello di " dare una sveglia " all’Emilia Romagna “ di fronte alla calata leghista ”, e le prossime iniziative saranno “ molto politiche e poco partitiche ”. Le Sardine non si schierano in modo esplicito anche se è chiaro per chi non si schierano. In ogni caso, Santori ci tiene a fare una precisazione: “ Non pensiamo a candidature per le regionali. Il nostro è un messaggio di sostegno alla politica ed è rivolto ai cittadini. E' un dito puntato contro noi stessi. Basta criticare e non fare nulla. Siamo degli anti-criticoni ".