Le Sardine esultano e si tramutano in pavoni "L'exploit di Bonaccini è solo merito nostro"

Stanno già dicendo che le Sardine hanno vinto, ma lo avrebbero detto anche se Stefano Bonaccini, ieri, avesse perso. In Emilia- Romagna l'affluenza è stata altissima e non si erano ancora chiuse le urne quando il movimento di Mattia Santori ha iniziato a prendersi un pezzo dei voti di Bonaccini e annunciare che «fino ad oggi siamo stati una bella favola. Ora chiudiamo il libro e sporchiamoci le mani. Qualsiasi cosa succeda».

Le sardine hanno votato per il governatore del Pd e hanno contribuito a quella che a notte, per gli exit poll, sembra essere la sua vittoria. E però, prima che l'orologio segnasse le 23, avevano già disgiunto la sua sorte dalla loro che proseguirà «perché ci stiamo strutturando e saremo come un Tesla che va a 300 all'ora» avevano fatto sapere in un'intervista al Fatto Quotidiano. E per tutta la giornata hanno infranto, così come tutti i partiti, il silenzio elettorale (un'idiozia), ma alzando il dito e sempre rimproverando quelli che lo rompevano: «C'è chi infrange sistematicamente ogni regola del gioco e chi invece sta muto e vota». Lo hanno fatto grazie alla loro doppiezza, «noi non siamo un partito», e però «stiamo costruendo la macchina». Era da anni che in politica non si registrava una prova così alta di finzione. Le Sardine hanno giocato, per l'ennesima volta, con i giornalisti, ed è molto probabile che continueranno a farlo a cominciare dal post che hanno pubblicato a tarda notte, dopo il voto, e che preparava da una parte il passo indietro, ma dall'altra uno in avanti: «Non siamo nati per stare sul palcoscenico, ci siamo saliti perché era giusto farlo. Ma ora è tempo di tornare a prendere contatto con la realtà e ristabilire le priorità, innanzitutto personali».

Dunque che faranno? Il loro leader, Mattia Santori, nell'intervista, sempre al Fatto, ha utilizzato parole che starebbero benissimo sulla lingua di un prossimo candidato: «Sono l'amico di una vita, l'insegnante dei tuoi figli, tuo cugino, uno che non hai mai guadagnato più di 1500 euro al mese». Alla chiusura delle urne, le sardine hanno preferito dunque farsi piccoli, «c'è chi dice che siano i gesti folli a cambiare il corso della storia, ma noi preferiamo pensare che siano i gesti ordinari a cambiare il mondo in cui viviamo». A tutti è sembrata un'altra trovata per mantenere su di loro l'attesa e quasi nessuno ha creduto alla possibilità dell'inabissamento, della loro prematura scomparsa malgrado queste dichiarazioni: «Se avessimo voluto fare carriera politica l'avremmo già fatto. E invece desideriamo tornare ad essere noi stessi, elettori e cittadini, parenti e amici. Per questo motivo non ci vedrete in TV o sui giornali». In verità c'è già la data del loro primo congresso (14 e 15 marzo), la sede, Scampia. L'Emilia sarà, comunque vada, il loro capitale nonostante la garanzia delle Sardine: «È tempo di far calare il sipario e lavorare dietro le quinte per preparare un nuovo spettacolo con tutti voi che vorrete continuare a non essere uno spettatore qualunque. Ci vediamo a Scampia». Diventeranno partito continuando a negare di esserlo.