Le sardine piacciono ai giovani (Ma 1 su 2 non le conosce)

Le sardine piacciono ai giovani, ma in pochi sanno realmente cosa siano. È quanto emerso dal sondaggio di Skuola.net sul rapporto tra i giovani studenti e i pesciolini che stanno invadendo l'Italia.

Il movimento, nato a metà novembre in piazza Maggiore a Bologna, ha già attirato migliaia di persone che hanno manifestato in diverse città italiane. Pesci di cartone ritagliati e slogan del tipo " Noi non ci Leghiamo ", le sardine hanno infatti preso piede in tutta Italia. Ma in pochi, almeno tra i giovani, conoscono il significato del movimento che non ha ancora una struttura definita e presenta tante anime differenti al suo interno. Lo dimostra il sondaggio di Skuola.net che ha chiesto a oltre 9mila studenti tra i 14 e i 25 anni se le sardine siano state fino a questo momento in grado di convincere i ragazzi delle generazioni successive alla loro.

Dal sondaggio è emerso che le sardine piacciono ai giovani, ma quando si tratta di mobilitarsi, i ragazzi si sentono molto più legati ad altre cause come quella in difesa dell'ambiente. Se i Fridays for Future promossi da Greta Thunberg stanno attirando migliaia di giovani italiani, meno di 2 studenti su 5 si dicono pronti a sostenere la protesta dei pesciolini dal punto di vista pratico. Le cose cambiano però quando si chiede ai ragazzi di dire la loro sul "fattore simpatia" circoscritto ai leader dei due movimenti: i portavoce delle sardine prevalgono su Greta Thunberg. Se quasi la metà degli intervistati (46%) afferma di metterli sullo stesso piano, il 33% degli studenti preferisce i volti delle sardine, mentre solo il 21% parteggia per la giovane attivista svedese, persona nell'anno del Time.

Ma torniamo al sondaggio sul rapporto tra giovani e sardine. Tra i più piccoli intervistati è emerso che la sigla '6000 Sardine' (nome ufficiale del movimento) dice ancora poco. Nonostante il clamore, i pesciolini sono ancora sconosciuti ai ragazzi. Meno della metà degli intervistati, infatti, sostiene di conoscerne il significato: sono il 46%, mentre nella fascia d'età tra i 14 e i 18 anni si scende fino al 43%.

Pochi quindi gli studenti che hanno sentito parlare del movimento, mentre si intuisce che chi lo conosce, lo apprezza. Le sardine raccolgono infatti le simpatie del 65% dei ragazzi aggiornati sulla loro storia. Percentuale che sale se si isolano i voti degli studenti universitari tra i 19 e i 25 anni.