Scalfari contro Renzi in tv: ​"Così ha pugnalato Letta"

Scintille in tv tra Matteo Renzi ed Eugenio Scalfari. Ospiti a Di Martedì su La7, i due si sono scontrati su come è finita l'esperienza del governo Letta. A pungere il segretario del Pd è stato proprio il fondatore di Repubblica che ha ricostruito così la caduta di Letta da palazzo Chigi: "Quando Monti decise di fondare lui un suo partito e lasciò la carica, Napolitano fece la stessa cosa di prima, chiamò un uomo di sua fiducia, una fiducia politica perchè Enrico Letta era un politico, era un uomo del Pd. Dopo di che accadde che il Pd lo pugnalò, tantè che Enrico Letta quando si passarono il campanello, diede il campanello a Renzi ma guardando dalla parte opposta".



Renzi a questo punto decide di intervenire e ribatte: "Sia messo a verbale il mio dissenso". Poi Scalfari ha tracciato gli scenari per il post-voto: "Mattarella esaminerà, ovviamente, tutti i vari gruppi parlamentari. Non troverà un candidato che prende la maggioranza governante, se non lo prende farà quello che Napolitano ha fatto con tre presidenti del Consiglio, lo sceglierà lui. E sarà un governo di ordinaria amministrazione".