Scalfari ora "vota" Di Maio: "Preferisco M5S a Salvini"

Eugenio Scalfari torna a giocare con il totonomi. Dopo la sua dichiarazione, balzata agli onori della cronaca, in cui ammise di preferire Berlusconi a Di Maio, ora l'ex direttore di Repubblica sembra ricredersi. "Chi sceglierei fra Di Maio e Salvini? - ha detto Scalfari - Un tempo li consideravo uguali, nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l'altro del populismo, il movimento grillino. Oggi tra Salvini, che è quello di prima, e Di Maio che sembra radicalmente cambiato, sceglierei Di Maio".

Il fondatore di Rep, intervistato da Giovanni Floris a Di Martedì in onda stasera su La7, spiega la sua personale conversione al "grillismo". "Di Maio ha dimostrato un'intelligenza politica notevole, perché di fatto il Movimento è diventato un partito. Lui addirittura ha steso la lista dei ministri e l'ha voluta portare al Quirinale", dice . "Facendo un'alleanza con il Pd non è che ci sono due partiti, diventa un unico partito, Di Maio è il grande partito della sinistra moderna. Allora la faccenda cambia, se lui diventa la sinistra italiana voterò per questo partito".

Dopo Berlusconi, insomma, Scalfari sembra pronto a rivedere le sue posizioni pure sul candidato premier del Movimento Cinque Stelle. E così vede possibile anche una alleanza tra grillini e dem: "Se questo partito (quello che nascerebbe dall'alleanza Pd-M5S, ndr) diventa un partito di maggioranza assoluta, Mattarella ha un governo che ha la maggioranza assoluta. Renzi ha detto no, ma Di Maio non parla di alleanza con Renzi ma di alleanza con il Partito Democratico".