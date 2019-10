Scanzi: "Di Maio? Lì non perché bravo, ma perché non ci sono alternative"

Il suo giudizio su Luigi Di Maio è perentorio: “Sta lì non perché sia bravo, ma perchè è il meno peggio e non ci sono alternative”. Il giornalista Andrea Scanzi non fa sconti al capo politico del Movimento 5 Stelle e allo stesso tempo analizza il risultato delle Regionali in Umbria, che considera “grave e scontato”.

Ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo, Scanzi ha evidenziato che il ministro degli Esteri era un politico “ morto e sepolto fino al suicidio agostano di Matteo Salvini ”. Ha poi rincarato la dose sottolineando che rimane un leader in difficoltà, che ha avuto l’audacia nel tentare di fare un’alleanza con il Partito democratico. Ma secondo Scanzi ha trovato un accordo nella regione meno indicata e lo ha fatto male, tardi e senza metterci la faccia. E a Di Maio chiederebbe: " In dieci anni di Movimento 5 Stelle quante regioni avete preso? Zero ".