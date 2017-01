Scatta l'allarme abitativo: "Metà degli inquilini non paga più l'affitto"

Milano - Ci sono città, come Napoli o Palermo, dove sei inquilini su dieci non pagano l'affitto. La media non è meno grave a livello nazionale, con il 51% dei proprietari che denuncia di non incassare le mensilità dell'immobile dato in locazione. Sono il 3% in più rispetto a un anno fa, dice un'indagine dell'Adnkronos svolta con il contributo delle associazioni territoriali. Anche se va meglio a Roma e a Milano, dove la percentuale di chi si trova vittima di morosità scende rispettivamente al 35% e al 24%, l'emergenza abitativa è una piaga che una ripresa zoppicante non riesce a curare. Ad aggravarla ci sono la disoccupazione giovanile al 39,4%, l'immigrazione record (che alimenta la paura dello straniero che non paga), l'instabilità economica dei nuclei familiari.

Certi mesi per le famiglie italiane, un milione e 582 vivono in povertà assoluta secondo l'Istat, va così. Bisogna scegliere: o la bolletta della luce e la spesa o l'affitto. Le rate dell'abitazione sono le prime a saltare, dopo le spese condominiali: rispetto a un anno fa sale al 32%, dal 27% la quota di condomini in ritardo con i pagamenti. Le sacche di irregolarità più estese sono al Sud. A Napoli, il 40% degli inquilini è in debito con il proprio condominio, mentre a Roma e a Milano i ritardi si dimezzano al 23% e 18%.

La tenaglia delle morosità che stritola proprietari e inquilini è sfociata nel 2015, secondo i dati del ministero dell'Interno, in 153mila richieste di sfratto, il 2% in più rispetto al 2014. Ne sono usciti 64mila provvedimenti dell'Ufficiale giudiziario che hanno intimato le famiglie ad andarsene, mentre 32mila sono stati quelli effettivamente eseguiti (-10,44% sull'anno precedente). La città più colpita, con uno sfratto ogni 272 famiglie, è stata Roma, seguita da Genova, con un'esecuzione ogni 317 famiglie.

Così, l'emergenza abitativa che i Comuni si trovano a gestire si complica, con una domanda di alloggi popolari che supera nettamente la disponibilità di immobili. Openpolis calcola, su una stima di Federcasa, in 650mila le domande inevase per accedere ad alloggi popolari. Si tratta di persone che rientrano nelle graduatorie municipali, ma a cui il Comune non può assegnare l'abitazione a cui hanno diritto semplicemente perché non ce l'ha. Loro restano in balia di soluzioni precarie, mentre i proprietari «scottati» non si fidano e sono sempre più selettivi nell'affittare le abitazioni per timore di non essere pagati. E di trovarsi a dover adempiere al carico fiscale anche se i contratti non vengono rispettati. Per la legge infatti «i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo» dei titolari dell'immobile. Solo lo sfratto consente di recuperare le tasse versate su un affitto mai incassato. La tenaglia che stritola inquilino e proprietario.