Sceneggiata Pd alla Camera: occupano Aula contro Salvini

Nessuna informativa in Aula e il Pd insorge. In conferenza dei capigruppo di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha riferito di non avere avuto alcuna risposta da Matteo Salvini alla richiesta di Pd, Leu e +Europa di un'informativa sui presunti fondi russi alla Lega.

Così il Pd ha deciso di "sospendere le attività parlamentari " e di " occupare la commissione Affari costituzionali " impegnata nell'esame del decreto Sicurezza bis. Lo ha annunciato il capogruppo alla Camera del Pd, Graziano Delrio (guarda il video).

" È un fatto di una gravità inaudita. Il ministro Salvini non si è degnato di rispondere e questo umilia il Parlamento. Se la Camera si fa trattare così non ha senso farla funzionare quindi attueremo misure di occupazione della commissione Affari Costituzionali ", ha affermato il capogruppo dem.

Il presidente della Camera, Roberto Fico, si è riservato di scrivere una lettera al governo per reiterare la richiesta dal ministro Salvini di dare la disponibilità per riferire in Aula sui presunti fondi russi al partito.

Il Pd ha così occupato l'aula della sala del Mappamondo, dove si riuniscono le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per l'esame del decreto Sicurezza bis. A inizio seduta Delrio è intervenuto per spiegare i motivi dell'iniziativa e subito dopo i deputati Pd si sono alzati in piedi e posizionati davanti ai banchi della presidenza. A quel punto il presidente della Affari costituzionali, il grillino Giuseppe Brescia, ha chiesto ai parlamentari dem di allontanarsi per poi sospendere la seduta.