Schianto nella notte sulla A13: famiglia distrutta

Aveva appena compiuto cinque mesi la piccola Diletta figlia di Daniele Minati e Anna Pieropan, una giovane coppia di Vicenza (29 anni lei 32 lui) sposata da poco più di due anni. Uno schianto terribile nel cuore della notte e la tragedia: l'intera famiglia sterminata. Una coppia unitissima. La moglie aveva da poco postato sul suo profilo sociale le foto del matrimonio con la frase «Il mio giorno più bello nel mondo l'ho vissuto con te», rivolta al marito.

Lo spaventoso incidente ha coinvolto la famigliola la scorsa notte, mentre viaggiava lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. Al chilometro 15 la sciagura: i due genitori sono morti sul colpo e la piccola poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Altre quattro persone sono rimaste ferite ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Sulla base delle prime ricostruzione mentre la famigliola viaggiava su un camper il loro mezzo è stato tamponato da una Ford Fiesta, un'utilitaria. L'uomo ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il newjersey, la barriera di cemento, e l'auto si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Proprio in quel momento purtroppo è sopraggiunto un pullman che stava riportando una comitiva di una cinquantina di ragazzi a Pordenone, dopo una gita al Lucca Comics. L'impatto con il mezzo pesante è stato tremendo e la coppia è morta sul colpo: il bus ha praticamente distrutto il loro mezzo. Il personale sanitario del 118 intervenuto tempestivamente ha tentato a lungo, invano, di rianimare la neonata.La famiglia viaggiava su un vecchio furgone Fiat Ducato adibito a camper e stava probabilmente facendo ritorno a casa, a Schio nel Vicentino.

Al momento sono indagati per omicidio stradale i due uomini che guidavano veicoli coinvolti nell'incidente e ad entrambi è stata ritirata la patente in via cautelativa. Il primo è quello che ha tamponato il camper con la Ford Fiesta. Si tratta di un 19enne di Napoli che ha preso la patente nel maggio scorso. L'altro, il conducente del pullman, è un 53enne originario dell'ex Jugoslavia, residente in Italia. A entrambi la Polstrada di Altedo che ha eseguito i rilievi ha cautelativamente ritirato la patente. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. I due autisti in ospedale sono stati sottoposti ai test per accertare l'eventuale assunzione di alcol o droga.