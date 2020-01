Sconfitta rossa? Conte si blinda (e Renzi scalpita)

«Terra di comunisti, motori, musica, bel gioco, cucina grassa e italiani di classe», così il compianto Edmondo Berselli definiva Quel gran pezzo dell'Emilia. Se il centrodestra strappasse alla sinistra il suo cuore rosso sarebbe davvero la fine di un'epoca. Una campana a morto per la sinistra dagli esiti difficili da prevedere. Un'eventualità quotata al 40 per cento, mentre è data solo al 10 la chance di una vittoria a valanga del centrodestra. Per valutare gli effetti va misurata la risultante di due forze opposte: la consacrazione definitiva di un centrodestra maggioritario nel Paese e la concomitanza con la riforma che taglia i seggi a disposizione in caso di voto dopo l'entrata in vigore della riforma.

«Scatterebbe l'effetto bunker» nella maggioranza, prevede Andrea Camaiora. Pd e 5 Stelle cercherebbero di congelare la situazione attuale più a lungo possibile. Perlomeno quanto basta per pesare sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica, obiettivo iniziale conclamato dell'improbabile alleanza. «Il fatto stesso che l'ipotesi debâcle in Emilia sia plausibile - chiosa Lorenzo Pregliasco - è già un dato eclatante che solo cinque anni fa nessuno poteva immaginare». E per Carlo Buttaroni, la vittoria del centrodestra rivaluterebbe la mossa del Papeete: «Il motivo per cui Salvini ha rotto non si è capito bene, ma l'output è positivo: il centrodestra ora può prepararsi a governare».

Il ricorso alle urne tornerebbe a essere evento impossibile? In realtà gli osservatori ricordano che sul tavolo c'è un altro fattore: Matteo Renzi. Negli ultimi tempi, rilevano, Italia viva pare un po' più marginale e la manovra di Zingaretti che sposta il Pd a sinistra pare destinata a chiudere la porta a future alleanze con Renzi, rivolgendosi piuttosto alla sinistra-sinistra e a quel che resterà dei 5 stelle. L'ex premier mal sopporta di restare ai margini dell'inquadratura e ama i colpi di scena. Potrebbe essere lui a tentare la sortita dal bunker?