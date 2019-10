Scontro su fondi editoria Di Maio e Radio Radicale: "Fermata la mangiatoia"

Duro scontro durante il vertice di maggioranza sulla manovra sulla questione dei fondi all'editoria e in particolare quelli su Radio Radicale. Chi ha partecipato ha raccontato all'agenzia Agi di un M5S che avrebbe mantenuto una posizione netta e contraria ai fondi, contro Pd, Leu e Italia Viva di opinione opposta. Poi anche grazie alla mediazione del presidente del Consiglio Conte si è trovato un compromesso.

I 24 milioni attualmente stanziati andranno a gara. E il sottosegretario con delega all'Editoria, Andrea Martella, spiega che "Radio radicale proseguirà il servizio fino all'espletamento della gara", previsto per il mese di aprile 2020: "È confermato lo stanziamento di otto milioni annui", ha aggiunto.