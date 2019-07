Lo scrittore russo Limonov: "Il caso Russia-Lega? Un fake"

" I rubli alla Lega? Un fake di pessima qualità. BuzzFeed, che ha pubblicato l'audio, è una testata screditata: ha già pubblicato articoli sul Russiagate smentiti dallo stesso Robert Mueller. E Salvini non era presente all'hotel Metropol, quindi non gli si può rimproverare nulla ". L'intervista che lo scrittore e politico russo Eduard Limonov ha rilasciato a Repubblica smonta pezzo per pezzo la teoria dei fondi russi alla Lega. Nessuna trappola contro Salvini, secondo il 76enne Limonov, ma semplicemente un "fake che giova alle forze contro il rinnovamento in Italia e in Europa".

"Buzzfeed è screditata, Salvini non c'entra"

Proprio per il fatto di non essere un sostenitore del presidente russo, il parere di Limonov - tra i principali leader del blocco politico L'altra Russia e amico di Garri Kasparov, storico avversario del presidente della Federazione russa - va preso in seria considerazione. La sua idea è che il caso del presunto accordo sul petrolio nel quale doveva rientrare un versamento di 65 milioni di euro nelle casse leghiste in vista delle Europee 2019 sia una colossale montatura.

" Ho letto tutto. Che dire? Innanzitutto BuzzFeed che ha pubblicato l' audio è una testata screditata. Tradotta alla lettera, vuol dire 'nutrirsi di voci'. In passato ha pubblicato articoli sul Russiagate smentiti dallo stesso Robert Mueller. Come si può prenderla sul serio? Senza contare che Matteo Salvini - prosegue Limonov - non era presente a questo presunto incontro all'hotel Metropol, quindi non gli si può rimproverare nulla. I tre russi potrebbero essere chiunque, persino specialisti delle prese in giro... ".

"Fake di pessima qualità"